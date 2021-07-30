Spor Buse Naz çeyrek finalde
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Buse Naz çeyrek finalde

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda adını çeyrek finale yazdırdı. Pazar günü Taylandlı Jutamas Jitpong ile yarı final mücadelesi verecek olan Buse, kazanması durumunda madalyayı garantileyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Buse Naz çeyrek finalde
Buse Naz Çakıroğlu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı. Son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan’dan Tursunoy Rakhimova’yla karşılaştı. 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4’ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3’ünün puanını elde etti. Büyük heyecana sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu’nun çeyrek finalde Tayland’dan Jitpong ile karşılaşacak. Milli sporcunun çeyrek final maçı Pazar günü oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalya şansını yükseltecek.

SEVİNMEK İÇİN ERKEN

  • Buse Naz maçtan sonra yaptığı açıklamada, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı. Kendisinden beklentinin büyük olduğunun farkında olduğunu ifade eden milli sporcu, “Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil” dedi.
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