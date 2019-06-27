Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüklerini ve bu işin 1 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüklerini ve bu işin 1 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.
Detaylar geliyor...
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