Ο Τσεντί Οσμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν έως το καλοκαίρι του 2027.



—



Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027 ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to… pic.twitter.com/CULg5jfC6B