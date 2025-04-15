Cedi Osman sezon başında Panathinaikos'a katılmıştı.
Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme uzattı.
THY Euroleague ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman sözleşmesini uzattı.
Yunan ekibinden yapılan bilgilendirmede,
"Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos BC AKTOR, Cedi Osman ile ortaklığını 2027 yazına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor."
ifadelerine yer verildi.
Cedi Osman, bu sezon Euroleague'de ortalama 18 dakika sahada kalırken 7.9 sayı, 2.4 ribaund ve 0.6 asistlik performans sergiledi.
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