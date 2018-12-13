Celtic'in golcüsü futbola ara verdi

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, 28 yaşındaki futbolcu Griffiths'in devam eden mental sorunları nedeniyle yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Birkaç aydır futbolcusunun mental problemleriyle mücadele ettiğini belirten Rodgers, "Griffiths, mükemmel birisi ancak futbol ve hayat, bu sıralar onun için zorlu. Geri dönmesi için bütün profesyonel desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.