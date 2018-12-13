AVRUPA LİGLERİ

Celtic'in golcüsü futbola ara verdi

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen Leigh Griffiths, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verme kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Leigh Griffiths bu sezon Celtic formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Leigh Griffiths bu sezon Celtic formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, 28 yaşındaki futbolcu Griffiths'in devam eden mental sorunları nedeniyle yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Birkaç aydır futbolcusunun mental problemleriyle mücadele ettiğini belirten Rodgers, "Griffiths, mükemmel birisi ancak futbol ve hayat, bu sıralar onun için zorlu. Geri dönmesi için bütün profesyonel desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Griffiths, ekim ayında İsrail ve Portekiz ile oynanan maçlar öncesinde İskoçya Milli Takımı'ndan affını istemişti.

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