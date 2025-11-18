Cep Herkülü unutulmadı: Naim Süleymanoğlu kabri başında dualarla anıldı

Dünya ve Türk spor tarihinin efsanevi ismi, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Halter Federasyonu'nun (THF) organize ettiği anma programına, Süleymanoğlu'nun ailesi, Balkan dernekleri temsilcileri ve genç sporcular katıldı.
"Gençlere örnek olmuş bir şahsiyetti"
Anma programında bir konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, Naim Süleymanoğlu'nun sadece bir sporcu değil, tüm dünyaya örnek olmuş, genç nesillerin rehber edindiği büyük bir şahsiyet olduğunu belirtti. Albayrak, "Naim Süleymanoğlu, 'Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak' tabirinin tam karşılığıdır. O, bizlere böyle kalıcı ve onurlu bir miras bırakmıştır," ifadelerini kullanarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diledi. Federasyon Başkanı Talat Ünlü'nün ise Süleymanoğlu adına Bulgaristan'da kurulan "müze ev" ile ilgili programa katılmak üzere yurt dışında olduğu için törende bulunamadığı bilgisi verildi. Bu detay, efsane ismin hatırasının uluslararası alanda da yaşatıldığına işaret etti.
Manevi mirası dualarla yaşatılıyor
Törenin son bölümünde, Naim Süleymanoğlu'nun ruhuna ithafen dualar okundu. Okunan bu dualar, efsane sporcunun sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda manevi yönüyle de yaşatılmaya devam edildiğini gösterdi. Genç sporcuların ve dernek temsilcilerinin katılımı, Naim Süleymanoğlu'nun sadece geçmişin bir şampiyonu değil, aynı zamanda gelecek nesiller için de ilham kaynağı ve milli bir değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.