Cep Herkülü unutulmadı: Naim Süleymanoğlu kabri başında dualarla anıldı

Anma programında bir konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, Naim Süleymanoğlu'nun sadece bir sporcu değil, tüm dünyaya örnek olmuş, genç nesillerin rehber edindiği büyük bir şahsiyet olduğunu belirtti. Albayrak, "Naim Süleymanoğlu, 'Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak' tabirinin tam karşılığıdır. O, bizlere böyle kalıcı ve onurlu bir miras bırakmıştır," ifadelerini kullanarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diledi. Federasyon Başkanı Talat Ünlü'nün ise Süleymanoğlu adına Bulgaristan'da kurulan "müze ev" ile ilgili programa katılmak üzere yurt dışında olduğu için törende bulunamadığı bilgisi verildi. Bu detay, efsane ismin hatırasının uluslararası alanda da yaşatıldığına işaret etti.