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Çifte kupaya dev prim

Çifte kupaya dev prim

Umut Yılmaz
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun maç trafiğinde oyuncularını da dinlendirebilmek için Konya deplasmanında rotasyona gitti. Sol bekte İsmail Jakobs, 10 numara pozisyonunda ise Mertens’i sahaya süren Buruk, Eyüpspor deplasmanında as oyuncularını ilk 11’e monte edecek. Eren Elmalı ve Gabriel Sara’nın Eyüpspor karşısında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun maç trafiğinde oyuncularını da dinlendirebilmek için Konya deplasmanında rotasyona gitti. Sol bekte İsmail Jakobs, 10 numara pozisyonunda ise Mertens’i sahaya süren Buruk, Eyüpspor deplasmanında as oyuncularını ilk 11’e monte edecek. Eren Elmalı ve Gabriel Sara’nın Eyüpspor karşısında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Galatasaray’da yönetim sezon sonu kesenin ağzını açma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu iki kupa alınması halinde takıma 300 milyon TL prim dağıtacak.

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kupada da Fenerbahçe’nin ardından TÜMOSAN Konyaspor’u eleyerek finale çıktı. Galatasaray’da üst üste alınan 4 galibiyetin üzerine Başkan Dursun Özbek ve yönetimi kesenin ağzını açtı. Çifte şampiyonluk için hazırlık yapan yönetim, iki kupanın da alınması halinde oyuncuları toplam 300 milyon TL primle ödüllendirecek.


BORÇ BIRAKMADILAR

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, son dönemde finansal olarak önemli bir operasyon yürüttü. Maaşlarda neredeyse iki ay geriden gelen yönetim, tüm ödemeleri gerçekleştirdi. FIFA’ya borçsuzluk kağıdını göndermeyi de başaran kulüp, sezonun kalan döneminde ödemeleri düzenli yapacak.


YÜZLER GÜLÜYOR

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yüzler gülüyor. Son dönemde alınan iyi sonuçlar, maaş ödemeleri ve prim haberleri Galatasaraylı oyuncuların moralini iyice yükseltti. Bu sezon iki kupa hedefi koyan sarı-kırmızılılar, kenetlendi. Ligde kalan maçlarını kayıpsız geçmeyi planlayan oyuncular, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çift kupayla kapatmak istiyor.


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