Çifte kupaya dev prim

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kupada da Fenerbahçe’nin ardından TÜMOSAN Konyaspor’u eleyerek finale çıktı. Galatasaray’da üst üste alınan 4 galibiyetin üzerine Başkan Dursun Özbek ve yönetimi kesenin ağzını açtı. Çifte şampiyonluk için hazırlık yapan yönetim, iki kupanın da alınması halinde oyuncuları toplam 300 milyon TL primle ödüllendirecek.





BORÇ BIRAKMADILAR

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, son dönemde finansal olarak önemli bir operasyon yürüttü. Maaşlarda neredeyse iki ay geriden gelen yönetim, tüm ödemeleri gerçekleştirdi. FIFA’ya borçsuzluk kağıdını göndermeyi de başaran kulüp, sezonun kalan döneminde ödemeleri düzenli yapacak.





YÜZLER GÜLÜYOR

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yüzler gülüyor. Son dönemde alınan iyi sonuçlar, maaş ödemeleri ve prim haberleri Galatasaraylı oyuncuların moralini iyice yükseltti. Bu sezon iki kupa hedefi koyan sarı-kırmızılılar, kenetlendi. Ligde kalan maçlarını kayıpsız geçmeyi planlayan oyuncular, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çift kupayla kapatmak istiyor.



