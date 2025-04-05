Çifte kupaya koşar adım

Sezonun son virajına yaklaşılırken Galatasaray hedeflerine adım adım ilerliyor. Sarı-kırmızılı takım Avrupa’da istediği noktaya ulaşamasa da Türkiye’de işler yolunda gidiyor. Cimbom, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa yürüyor. Ligde 28 haftada 71 puan toplamayı başaran Cimbom, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 2.53 puan ortalaması yakalayan Aslan kalan 8 maçında da bu performansını sürdürerek üst üste 3., toplamda 25. Süper lig şampiyonluğunu yakalayarak 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyor.

Türkiye Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, bu kupayı 18 kez müzesine götürdü. Bu sezon Türkiye Kupası’nda da başarılı bir çizgi yakalayan sarıkırmızılılar, 19. kupasını kazanmak için emin adımlarla ilerliyor. C Grubu’nu namağlup tamamlayan Aslan, çeyrek finalde de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenerek adını son 4’e yazdırdı. Yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor’la karşılaşacak olan Cimbom, yeşil-beyazlı ekibi yenerek finale çıkmanın planlarını yapıyor.