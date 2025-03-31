Son derbilerde Galatasaray üstün

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy’de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var. İki takım arasında Ülker Stadyumu’nda yapılan son 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadele de berabere tamamlandı. Cimbom, söz konusu maçların 3’ünde de kalesini gole kapadı. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.