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Son derbilerde Galatasaray üstün

Son derbilerde Galatasaray üstün

10:4831/03/2025, Pazartesi
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen (sağda) ile Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen (sağda) ile Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (solda) mücadele etti.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet elde etti. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy’de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var. İki takım arasında Ülker Stadyumu’nda yapılan son 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadele de berabere tamamlandı. Cimbom, söz konusu maçların 3’ünde de kalesini gole kapadı. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 5 derbi ve sonuçları şu şekilde:


21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3


24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0


08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3


10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0


06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Derbi

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