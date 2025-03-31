Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. randevuda!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak.