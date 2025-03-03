Cimbom cepten yedi

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede iki kez öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar beraberliğe razı oldu: 3-3. Kasımpaşa ile ligin ilk yarısında da aynı skorla berabere kalan Galatasaray, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Karşılaşmaya daha etkili başlayan, ilk devrede daha istekli görünen taraf Kasımpaşa olsa da ilk gol Galatasaray cephesinden geldi. 9. dakikada ceza sahası içinde kaleci Gianniotis’in müdahalesiyle yerde kalan Osimhen takımına penaltı kazandırdı. 12’de beyaz noktanın başına da kendi geçen Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Geriye düştükten sonra rakip kalede etkinliğini arttıran Kasımpaşa ekibi, Fall ve Wink’in şutlarında kaleci Muslera’yı geçemedi.

İKİNCİ YARI 5 GOL GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına daha da baskılı bir giriş yapan Kasımpaşa, art arda bulduğu pozisyonlarla Galatasaray’ı bunaltırken kısa sürede skoru eşitledi. 52. dakikada Brekalo’nun sağ taraftan kullandığı korneri Piatkowski arka direkte içeri çevirirken, Ben Ouanes kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1. 61’de Torreira’nın orta sahada kaybettiği topu Gökhan Gül, Brekalo’ya ulaştırırken; Hırvat oyuncu skoru 2-1'e getirdi. 69. dakikada Sara’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Sanchez, kafa vuruşuyla golü buldu: 2-2. 71’de Muslera’nın uzun pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, aşırtma vuruşla kaleci Gianniotis’i mağlup etti: 2-3. 81’de Cuesta’nın Can Keleş’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sebebiyle Kasımpaşa penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topla Muslera'yı ayrı köşelere göndere Hajradinovic, maçın skorunu ilan etti: 3-3. Son iki haftada 4 puan yitiren namağlup Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Osimhen 16 yaptı

Kasımpaşa karşısında 12. dakikada penaltıdan Galatasaray'ı öne geçiren Victor Osimhen, maçın 71. dakikasında bir kez daha sahne aldı ve yine takımını 3-2 öne geçiren golü ağlara gönderdi. Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig’de gol sayısını 16’ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı. Maça 11’de başlayan Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.







