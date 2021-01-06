Cimbom kan kaybediyor

Süper Lig’in 17. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a 4-3 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı takımın düşüşü sürerken, ev sahibi ekibin 2 maçlık 3 puan hasreti ise sona erdi.

41. dakikada Skubic’in sağ taraftan içeri çevirdiği topta Endon Daci ayak içi vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+3’de Oğulcan’ın sağ kanattan açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde dokunan Diagne topu filelere gönderdi: 1-1. 46. dakikada Guilherme’nin verdiği ara pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Daci, ikinci kez fileleri havalandırdı: 2-1. 74. dakikada Linnes, Guilherme’nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 76’da Diagne’nin kullandığı penaltıyı kaleci Sehic çeldi.

Yardımcı hakemden gelen uyarı sonrasında Sehic’in çizgiyi geçtiği sebebiyle penaltı tekrar edildi. 77’de Diagne, bir kez daha penaltıyı kullanırken, eşitliği sağladı: 2-2. 80’de Luyindama, ceza sahası içerisinde Abdülkerim’i düşürürken, hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 82’de Uğur Demirok, penaltıdan fileleri havalandırdı: 3-2. 90+2’de Shangelia’nın sağdan pasında Kravets skoru 4-2 yaptı. 90+4’de Babel’in şutunda kaleciden dönen topu Oğulcan kafayla filelere gönderdi: 4-3.

Falcao kafa karıştırıyor