Cimbom tekledi

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 51. dakikada Emre Kılınç’ın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyüm bölümünü 10 kişi oynayan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı puan kaybıyla liderlik koltuğunu Alanyaspor’a kaptırdı. Antalyaspor ise 2 maç sonra puanla tanıştı. 11. dakikada Galatasaray’ın paslaşarak kullandığı kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın sert şutunu kaleci Boffin parmak uçlarıyla kornere çeldi. 32’de Emre Kılınç’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta önce Luyindama sonrasında Arda kafa vuruşlarında topu ağlarla buluşturamadı.

39’da Saracchi’nin çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Belhanda’nın kafa vuruşu Boffin’de kaldı. 49’da Arda’nın topuk pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan şutunda Boffin’i geçemedi. 51. dakikada Emre Kılınç, Amilton’a arkadan yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izlese de kararını değiştirmedi. 75’de Orgill, ceza sahası dışından şansını denerken kaleci Okan yatarak topa sahip oldu. 77’de Arda’nın çizgiye inerek içeri açtığı ortayı ön direkte topuğuyla tamamlayan Oğulcan, kaleci Boffin’i geçemedi.

Mecburi değişiklikler

Galatasaray’da son oynanan Trabzonspor maçının ilk 11’inde Antalyaspor karşısında zorunlu 3 değişiklik yapıldı. Yaralanan Omar Elabdellaoui, sakat Sofiane Feghouli ve cezalı Taylan Antalyalı’nın yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı. Ailesindeki koronavirüs vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen antrenman eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı.