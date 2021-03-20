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Cimbom’a soğuk duş ​

Cimbom’a soğuk duş

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Çaykur Rizespor’a mağlup olan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samudio, Boldrin, Skoda (p) ve Fernando kaydetti. Galatasaray’ın gollerini ise Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah (kk) attı .

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ligde kötü günler geçiren Rize ekibi rahat bir nefes aldı.
Ligde kötü günler geçiren Rize ekibi rahat bir nefes aldı.

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Galatasaray, gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine 4-3 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde kötü günler geçiren Rize ekibi ise rahat bir nefes aldı.

Taylan, Altay ve Halil ilk kez
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Taylan, Altay ve Halil ilk kez
  • 2. dakikada Saracchi’nin kullandığı taçta Luyindama’dan önce araya giren Samudio, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 14’de Emre Kılınç’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştıramadığı topu Yedlin penaltı noktası üzerinde net bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 31. dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba sert bir şutla kaleci Gökhan’ı mağlup etti: 1-2. 37’de Falcao, ceza sahası yayı üzerinde kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken, Gökhan parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

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SPOR
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41’de Emre Kılınç’ın pasını Marcao topu kontrol edemezken, topu önünde bulan Boldrin, ceza sahasına girdikten sonra plase vuruşla skoru yeniden eşitledi: 2-2. 49’da Boldrin’in sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Selim’in kafa vuruşu üstten auta gitti. 52’de Samudio’nun kafa vuruşuna Yedlin elle müdahale ederken hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

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SPOR
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  • 54. dakikada penaltıyı kullanan Skoda, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3. 74. dakikada Feghouli’nin ara pasıyla Onyekuru ceza sahasına girerken, müdahale etmek isteyen Meriah ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince skor yine eşitlendi 3-3. 75’de Michalak, Yedlin’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem karşılaşmada bir kez daha penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını iptal eden hakem, serbest vuruşla oyunu devam ettirdi. 90+3’de ceza sahası içinde Luyindama’dan sıyrılan Michalak’ın pasında solda uygun durmdaki olan Fernando kaleci Muslera’nın yanından topu ağlara gönderdi: 3-4.
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