Cimbom'dan gol şov​

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, 2021 yılındaki ilk galibiyetini aldı, Belhanda’nın ilk yarıda 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılı takımın diğer gollerini Diagne, Oğulcan ve Babel attı. Maçın 27. saniyesinde Emre Taşdemir’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne, uzak köşeye gönderdiği plase vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 30. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahası yayına yakın bir noktada topla buluşan Belhanda, yerden sert bir vuruşla ağları sarstı: 2-0. 44’de Übeyd’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Belhanda, ceza sahasına girdikten sonra gerçekleştirdiği vuruşla kaleciyi mağlup etti: 3-0. 45+2’de Arda Turan’ın pasını göğsünde kontrol eden Belhanda, ayak dışıyla gerçekleştirdiği vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-0. 64. dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan açtığı ortayı penaltı noktasına üzerinde tamamlayan Oğulcan skoru 5-0’a getirdi. 66. dakikada kaleci Übeyd, ceza sahası içerisinde Kerem’i düşürürken, hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. 67’de penaltı vuruşunu kullanan Babel maçın skorunu belirleyen golü attı.

Etebo geri dönmeyecek

Stoke City Menajeri Michael O’Neill, Oghenekaro Etebo’nun Galatasaray’dan geri döneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. O’Neill, basın toplantısında 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusuyla ilgili soruya, “Kiralık sözleşmesinin fesh edileceği haberleri kesinlikle söylenti. Kiralık giden bir oyuncu, sezon sonuna kadar kiralandığı kulüpte kalacak. Bu durum değişmeyecek. Gittiği kulüp, onu oynatmak isterse oynatır, oynatmak istemezse oynatmaz” dedi.

En erken gol Diagne’den

Gençlerbirliği ağlarını maçın 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’de en erken gol atan futbolcu oldu. Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, aynı zamanda 9. golüne ulaştı.

Diagne oyundan alınırken ise teknik ekibe tavır gösterdi.

Gollerini attı taklasını attı