Cimbom'un yeni hedefi şampiyonluk serisi

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 32. haftasında bugün Bodrum FK’yı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde zirvede oturan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor’u yenen Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı da yenerek üst üste 2. galibiyetini almayı planlıyor.