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Cimbom'un yeni hedefi şampiyonluk serisi

Cimbom'un yeni hedefi şampiyonluk serisi

Umut Yılmaz
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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Victor Osimhen - Rolland Salai

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 32. haftanın açılış maçında Bodrum FK’yı ağırlayacak. Bugünkü maçla birlikte yeni bir seri başlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, kalan 7 haftayı kayıpsız geçip, 3 puan gerisindeki Fenerbahçe’nin umutlarını boşa çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 32. haftasında bugün Bodrum FK’yı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde zirvede oturan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor’u yenen Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı da yenerek üst üste 2. galibiyetini almayı planlıyor.


EVİNDE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, bu sezon iç saha maçlarında namağlup unvanıyla sahaya çıkıyor. RAMS Park’ta son mağlubiyetini 2023- 2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik performans sergiledi. Süper Lig’de bu sezon 1 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 29 maçta elde ettiği 74 puanla 2.55 puan ortalamasına sahip. Sezonun ilk devresinde Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yenmişti.


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