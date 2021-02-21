Cimbom'un zirve inadı

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 0-1. Emre Kılınç’ın golüyle 3 puana ulaşan sarı-kırmızılı takım, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkarttı. Alanyaspor ise 6 hafta sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı. 5. dakikada rakip taç atışında araya giren Mustafa Muhammed, Caulker’ı çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak direğe takıldı.
- 17’de Berkan’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Salih Uçan’ın şutu direkten döndü. 18. dakikada Yedlin’in sağ taraftan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç, takımını öne geçiren skoru kaydetti: 0-1. 27’de Efecan’ın sağdan ortasında Babacar ayak ucuyla dokunurken, Muslera çizgi üzerinde gol izni vermedi. 45+4’de Emre Kılınç’ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde karambol yaşanırken, topu önünde bulan Onyekuru’nun yakın mesafeden şutu kaleciden sekerek kornere gitti.
49’da Salih’in sağdan kullandığı kornerde Babacar ön direkte topu aşırtırken, arka direkte Moubandje’nin vuruşu dışarı gitti. 62’de Berkan’ın ara pasında Tayfur’un şutunu Muslera direk dibinden kornere çeldi. 68’de Marcao’nun uzun pasında Onyekuru’nun şutu kalenin sağından auta çıktı. Alanyaspor son dakikalarda üst üste fırsatlar bulsa da kaleci Muslera’yı geçemedi.
3 isim yedeğe geçti
- Alanyaspor’a deplasmanda konuk olan Galatasaray’da teknik heyet, Kasımpaşa maçının kadrosundan 3 ismi değiştirdi. Fenerbahçe derbisinden sonra 2 maç ceza alan Arda Turan, cezasının bitmesinin ardından ilk 11’e geri döndü. Kasımpaşa maçında dinlendirilen Onyekuru, formasını geri aldı. Ayrıca teknik heyet sağ bekte Yedlin’e görev verdi. Kasımpaşa maçında mücadele eden Babel, Kerem ve Linnes ise yedek kulübesine çekildi.