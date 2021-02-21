Cimbom'un zirve inadı

Yelkencilerden İstanbul Boğazı’nda görsel şölen

Bu yıl 8.'si düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup 2020”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 2012 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve “Yılın Son Boğaz Yarışı” unvanına sahip yarışmada 40'a yakın tekne ve 500'e yakın yelkenci izleyiciler için İstanbul Boğazı'nı görsel şölene dönüştürdü.