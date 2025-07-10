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Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu: İtalya'ya geri döndü

Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu: İtalya'ya geri döndü

18:3210/07/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
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Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu
Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.


Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

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