GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Colin Kazım attı, Veracruz 42 maç sonra kazandı

Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Veracruz'un ligdeki 430 günlük galibiyet hasretine Colin Kazım Richards son verdi.

Haber Merkezi AA
Colin Kazım, bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Colin Kazım, bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ligde geçen sezondan bu yana 42 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Veracruz, sahasında Puebla'yı ağırladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki Colin Kazım Richards, 49. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Ligdeki son galibiyetini geçen yıl 25 Ağustos'ta oynadığı 1-0'lık Tijuana maçıyla elde eden Meksika temsilcisi, 430 gün süren 42 maçlık üç puan hasretine son vermiş oldu.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan Veracruz, ligde topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor;


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