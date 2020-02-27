​Comolli'den ayrılık sonrası Ali Koç itirafı

Fenerbahçe’nin eski Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerdeki görev süresince yaşadıklarını ve istifasının perde arkasını İngiliz basınına anlattı.

"Ali Koç transferleri kendisi yaptı"

Fransız spor adamı, Başkan Ali Koç'un kimseye haber vermeden transferler yaptığını söylerken, "Son dönemde artık transferleri kendisi yapmaya başlamıştı. Ne teknik direktörün ne de benim bir bilgim olmamıştı. Bu beni rahatsız etti. Duruma biraz baktım ve zaten ayrılacaktım. Aslında daha önce istifa etmiştim ama yönetim kabul etmemişti. Ama son gelişen durumlar sonrası ayrılmaya karar verdim. Çünkü zor oluyordu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Twitter hesabı olmadığını söyleyen Comolli, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Durumu açıklamak için tweet attım. Kulüp bu olayın ardından gitmeme izin verdi." dedi.

"Negatif bir ortam vardı"

Ayew ve Slimani hakkında da konuşan Damien Comolli, "Yaz transfer dönemini iyi geçirdik. Fenerbahçe ligdeki en iyi ve en güzel kadroyu kurdu ama bir şeyler doğru gitmiyordu. Ben de karar vermek zorundaydım. Kulübün içinde ve etrafında çok fazla negatif ortam vardı. Bence başarısızlığın sebebi buydu. Ayew ve Slimani'nin durumunu anlayamadım. Fenerbahçe'deki durumlarına çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"Muriqi'i Giroud ile kıyaslıyorum"

Son olarak Vedat Muriqi hakkında da yorum yapan Comolli, "Premier Lig'de oynamak için her şeye sahip. Kosova-İngiltere maçındaki performansına bakarsanız Muriqi, Keane ve Maguire'ı parçalarına ayırdı. Onların transfer bedeli 130 milyon sterlin; biz, Muriqi'i 3,5 milyon euro'ya aldık. Muriqi'i Giroud ile kıyaslıyorum. Giroud, kendisini Giroud yapan Arsene Wenger ile tanıştı. Muriqi'in de kendi Wenger'ini bulması gerekiyor" dedi.