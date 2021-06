Copa America'da Brezilya rüzgarı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.

"Sambacılar", Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90 3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.

B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip Brezilya, 6 puanla zirvede yer aldı.

⚽12' Alex Sandro

⚽68' Neymar

⚽89' Everton Ribeiro

