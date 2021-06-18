Copa America'da Brezilya rüzgarı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.
"Sambacılar", Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.
Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90 3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.
- B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip Brezilya, 6 puanla zirvede yer aldı.
Brezilya, Copa America'da Peru'yu 4-0 mağlup etti. #CopaAmerica
⚽12' Alex Sandro
⚽68' Neymar
⚽89' Everton Ribeiro
⚽90+3' Richarlisonpic.twitter.com/C0HeoQ4F4R
Brezilya, Copa America'da Peru'yu 4-0 mağlup etti. #CopaAmerica
BRASIL NO TOPO 🔝
As posições do Grupo B depois da segunda rodada da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 🇧🇷 🇨🇴 🇻🇪 🇪🇨 🇵🇪
BRASIL ARRIBA 🔝
Las posiciones del Grupo B después de la segunda fecha 🇧🇷 🇨🇴 🇻🇪 🇪🇨 🇵🇪 #VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/bukhBoGZ6V
BRASIL NO TOPO 🔝