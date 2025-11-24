Çorum FK’da ayrılık kararı: Teknik Direktör Çağdaş Çavuş’un görevine son verildi

Ligin ilk yarısında istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Çorum FK’da, teknik direktör Çağdaş Çavuş’un karnesi, yönetimin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Çavuş, takımın başında çıktığı toplam 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Özellikle kritik deplasmanlarda yaşanan puan kayıpları ve son olarak Bandırmaspor yenilgisi, yönetimin sabrını taşıran ana etkenler oldu. Bu ayrılık, kulübün sezon içinde ikinci kez teknik direktör değiştirmesi anlamına geliyor ve takımın play-off hedefinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Çorum FK yönetimi, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı resmî paylaşımda, Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübe verdikleri emek ve katkılar için teşekkür etti. Açıklamada, "Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş'a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Çorum temsilcisi, şimdi hızla yeni teknik direktör arayışına başlayacak. Takımın önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, yeni bir teknik direktörle sağlanacak uyumla yakından ilgili olacak.