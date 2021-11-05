Spor Derbinin spikeri iki takım taraftarlarını peşin peşin uyardı
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Derbinin spikeri iki takım taraftarlarını peşin peşin uyardı

Beşiktaş-Trabzonspor maçının anlatım koltuğunda olacak Ali Ferahbot, derbi öncesi iki takım taraftarlarına esprili bir mesaj gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbinin spikeri iki takım taraftarlarını peşin peşin uyardı
beIN Sports spikeri Ali Ferahbot

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yayıncı kuruluşta spiker Ali Ferahbot anlatacak. Ferahbot, dev mücadele öncesi sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Taraftarların zaman zaman maç anlatımlarını eleştirmelerine atıfta bulunan Ali Ferahbot, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı;

  • "Sevgili arkadaşlar; maç öncesinde peşinen anlaşalım. Yok Beşiktaş’ın golünde çok bağırdın, yok Trabzonspor golünü daha muazzam anlattın...Beni tanıyorsunuz yaşadığımı yansıtmaya çalışacağım. Böyle bir Tweet de Türkiye’de ilktir."
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