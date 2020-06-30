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​Devlerin istediği Juninho Bacuna kimdir?

Devlerin istediği Juninho Bacuna kimdir?

Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna, birçok büyük kulübü peşinden koşturuyor. Peki Juninho Bacuna kimdir? Juninho Bacuna hangi bölgede oynuyor? Juninho Bacuna'nın bonservisi ne kadar? Juninho Bacuna hakkında bilinmesi gerekenleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Juninho Bacuna Huddersfield forması giyiyor.

Juninho Bacuna Huddersfield forması giyiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna, birçok büyük takımın ilgisini çekmiş durumda. 22 yaşındaki oyuncunun orta sahada görev alıyor. Huddersfield formasıyla bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

Juninho Bacuna kimdir?

Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında

Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.

Juninho Bacuna bonservisi ne kadar?

1.78 boyundaki Juninho Bacuna'nın güncel bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro olarak biliniyor. Bacuna'nın sözleşmesi 30.06.2021 yılında sona eriyor.

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