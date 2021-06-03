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Doğa sporcularına vericili bileklik

Tarım ve Orman Bakanlığı, dağcılık, tırmanış gibi doğa sporlarında yaşanabilen tatsız olayların önüne geçmek için doğaseverlerin güvenliğini ‘vericili bileklik’ ile sağlayacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Doğa sporcularına vericili bileklik
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, dağcılık, tırmanış gibi doğa sporlarında yaşanabilen tatsız olayların önüne geçmek için doğaseverlerin güvenliğini ‘vericili bileklik’ ile sağlayacak. Korunan alanlara yönelik yol haritasını belirleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı’nı tamamladı. Ekstrem sporlarla ilgilenen ziyaretçilerin bulundukları tabiat alanları içerisinde takiplerinin sağlanabilmesi için vericili bilekliklerin temini sağlanacak. Özellikle dağcılık, kaya tırmanışı, kanyoning, kayak gibi sporlarda ziyaretçilerin güvenliği bu şekilde sağlanacak.

  • Eylem Planı ile bağlantılı olarak öncelikle Doğa Turizmi Uygulaması Web Yazılımı Geliştirme Projesi de tamamlandı. ‘Ekotaban’ adı altında (https://ekotaban.tarimorman.gov.tr) sitesi üzerinden girişler yapılabiliyor.Ayrıca Korunan Alanlarda Kamera Güvenlik Sistemi ve Baz İstasyonu Kurulumu ve Sanal Tur Çekimi Projesi de hazırlandı.
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