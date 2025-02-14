Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Dörtlü Final İstanbul'da

Dörtlü Final İstanbul'da

17:1314/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da oynanacak.
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

TVF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale ev sahipliği yapacakları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


CEV Başkanı Sikiric ise İstanbul'un eşiz bir tarihi mirasa sahip önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybolseverler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonuna muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizimle birlikte çalışmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.




#Türkiye Voleybol Federasyonu
#2025 CEV
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME 14 ŞUBAT: Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?