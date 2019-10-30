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Dorukhan Toköz beklenenden erken dönebilir

Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Beşiktaş’ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, beklenenden hızlı şekilde iyileşiyor.

Haber Merkezi IHA
Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün iyileşme süreci dikkat çekti. 6 Ekim’de oynanan Alanyaspor maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve bu çıkmaya bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması olan Dorukhan Toköz, geçirdiği ameliyat sonrasında kısa sürede koltuk değneklerini attı.

Sezonu kapattığı yorumları yapılan ve sahalara dönmesinin çok uzun sürmesi beklenen genç oyuncu, kendisine verilen programı aksatmadan devam ettiriyor. Özel tedaviyle hızlı şekilde iyileşme gösteren Dorukhan Toköz’ün, devre arasında takımla birlikte bazı çalışmalarda yer alması bekleniyor.

Dourkhan Toköz yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.
Dourkhan Toköz yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.

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