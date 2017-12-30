Drogba-Galatasaray görüşmesinde ilginç detay

Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk yardımcısı milli takımda da olduğu gibi Levent Şahin olmuştu. Terim'in diğer yardımcıları için de Taffarel, Elmander, Drogba, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile görüştüğü belirtilmişti.

Bu isimler arasından Drogba ile yapılan görüşmelere dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Fildişili yıldızın sezon sonu itibarıyla futbola veda etmek istediği ve bu teklifi kabul etmesi halinde futbolcu antrenör şeklinde Galatasaray'a gelebileceğini söylediği aktarıldı.

Amerika'da Phoenix Rising adlı takımı satın alan ve şu anda bu takımda forma giyen Drogba'nın devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşamaması halinde sezon sonunda tekrar masaya oturulabileceği de belirtildi.

00:30 dk 15 Ekim 2017 Diğer Drogba defansı ipe dizip harika bir gol attı Kariyerini USL ekiplerindne Phoenix Rising'de sürdüren 39 yaşındaki Didier Drogba, Portland Timbers defansını ipe dizerek harika bir gole imza attı.



