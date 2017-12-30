SÜPER LİG

Drogba-Galatasaray görüşmesinde ilginç detay

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörünü belirlemeye çalışırken Didier Drogba'nın ismi ön plana çıkmıştı. Fildişili yıldızın sarı kırmızılılara dönüşüne ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Drogba, Galatasaray'da 1.5 sezon forma giymiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Drogba, Galatasaray'da 1.5 sezon forma giymiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk yardımcısı milli takımda da olduğu gibi Levent Şahin olmuştu. Terim'in diğer yardımcıları için de Taffarel, Elmander, Drogba, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile görüştüğü belirtilmişti.

Bu isimler arasından Drogba ile yapılan görüşmelere dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Fildişili yıldızın sezon sonu itibarıyla futbola veda etmek istediği ve bu teklifi kabul etmesi halinde futbolcu antrenör şeklinde Galatasaray'a gelebileceğini söylediği aktarıldı.

  • Amerika'da Phoenix Rising adlı takımı satın alan ve şu anda bu takımda forma giyen Drogba'nın devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşamaması halinde sezon sonunda tekrar masaya oturulabileceği de belirtildi.

Drogba defansı ipe dizip harika bir gol attı
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Drogba defansı ipe dizip harika bir gol attı

Kariyerini USL ekiplerindne Phoenix Rising'de sürdüren 39 yaşındaki Didier Drogba, Portland Timbers defansını ipe dizerek harika bir gole imza attı.


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