Duarte ile 4 yıl daha

Başakşehir'in yeni sezon öncesi kadroya takviyeleri sürüyor. Turuncu-lacivertli kulüp, son iki sezondur kiraladığı Leo Duarte'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan ku'lübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Kulübün transferi duyurduğu videoda da Duarte, "Aileme hoş geldim" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, diğer taraftan Mounir Chouiar ile de prensipte anlaşmıştı.

Leo Duarte, Başakşehir formasıyla 54 maçta forma giydi.

✍️🏻 Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldı.



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