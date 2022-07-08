Spor Duarte ile 4 yıl daha
TRANSFER

Duarte ile 4 yıl daha

Başakşehir, iki sezondur Milan'dan kiraladığı stoper Leo Duarte'yi kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Duarte ile 4 yıl daha
Leo Duarte'nin piyasa değeri 2.2 milyon Euro.

Başakşehir'in yeni sezon öncesi kadroya takviyeleri sürüyor. Turuncu-lacivertli kulüp, son iki sezondur kiraladığı Leo Duarte'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan ku'lübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Kulübün transferi duyurduğu videoda da Duarte, "Aileme hoş geldim" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, diğer taraftan Mounir Chouiar ile de prensipte anlaşmıştı.

  • Leo Duarte, Başakşehir formasıyla 54 maçta forma giydi.

Mounir Chouiar Başakşehir’de
SPOR
Mounir Chouiar Başakşehir’de
Zamanla yarış

Zamanla yarış

Hayati tehlikesi olan Muhammed için canla başla mücadele ettiler.
Şehitliklerde buruk bayram

Şehitliklerde buruk bayram

​'O bana gelecekti, 15 yıldır ben ona koşa koşa gidiyorum...'
Çarşaflı kadınlara nefret kusmuştu: Tıbbi sekreter açığa alındı

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.