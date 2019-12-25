Dünya futbolu nefes alacak: Çin'de astronomik sözleşmeler tarih oluyor

Çin liginde bugün alınan karara göre sahada en fazla 4 yabancı oyuncu olabilecek. Bununla birlikte astronomik sözleşmelere de sınır geliyor.

Çin Futbol Federasyonu ülkede futbola yapılan çılgın yatırımı kısıtlama yoluna gitme kararı aldı. Avrupa'daki dev kulüplerde bile kazanılamayacak paralara Çin'de futbol oynayan yıldızlar artık bu ülkede istedikleri sözleşmeleri bulamayacak.

Alınan karara göre bir Çin kulübü yıldız bir oyuncuya en fazla 3 milyon euro yıllık ücret ödeyebilecek. Kulüpler ciddi bir denetim altında tutulacak.

Portekiz basınından ABOLA, haberi Avrupa futboluna olumlu etkileri olacağı yönünde yorumlarken Brezilyalı yıldız Oscar'ın kulübünden aylık 2 milyon euro aldığı bilgisini paylaştı. Yeni kurala göre oyuncular bu sözleşmelere sahip olamayacak. Bu karar bundan sonraki dönemi kapsayacak.