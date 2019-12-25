ASYA LİGLERİ

Dünya futbolu nefes alacak: Çin'de astronomik sözleşmeler tarih oluyor

Çin liginde dünya futbol düzenini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre astronomik sözleşmelerin teklif edildiği Asya ülkesi önemli bir avantajını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin futbolunda astronomik sözleşmeler dünya futbol düzeninde tepkilere neden oluyordu

Çin futbolunda astronomik sözleşmeler dünya futbol düzeninde tepkilere neden oluyordu

Çin liginde bugün alınan karara göre sahada en fazla 4 yabancı oyuncu olabilecek. Bununla birlikte astronomik sözleşmelere de sınır geliyor.

Çin Futbol Federasyonu ülkede futbola yapılan çılgın yatırımı kısıtlama yoluna gitme kararı aldı. Avrupa'daki dev kulüplerde bile kazanılamayacak paralara Çin'de futbol oynayan yıldızlar artık bu ülkede istedikleri sözleşmeleri bulamayacak.

Alınan karara göre bir Çin kulübü yıldız bir oyuncuya en fazla 3 milyon euro yıllık ücret ödeyebilecek. Kulüpler ciddi bir denetim altında tutulacak.

  • Portekiz basınından ABOLA, haberi Avrupa futboluna olumlu etkileri olacağı yönünde yorumlarken Brezilyalı yıldız Oscar'ın kulübünden aylık 2 milyon euro aldığı bilgisini paylaştı. Yeni kurala göre oyuncular bu sözleşmelere sahip olamayacak. Bu karar bundan sonraki dönemi kapsayacak.

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