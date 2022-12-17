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Hırvatistan ile Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için karşı karşıya geliyor. 2022 Dünya Kupasına damga vuran Fas turnuvayı derece ile bitirmek isterken, Hırvatistan ise 1998den sonra yine üçüncü olmanın peşinde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası: Hırvatistan-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Boufal ile Juranovic'in top kapma mücadelesi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas bugün karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrlmıştı.

Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Brezilya'yı eledi

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Hırvatistan, Dünya Kupası macerasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

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Fas damga vurdu

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas, golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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Hırvatistan-Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda ve 11'ler nasıl olacak?

  • STAT: Khalifa Stadı
  • HAKEM: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Salem Al Marri, Saoud Ahmed Al Maqaleh (Katar)
  • SAAT: 18.00
  • YAYIN: TRT 1
  • HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic
  • TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic
  • FAS: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Amallah, Mazraoui, Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal, En Nesyri
  • TEKNİK DİREKTÖR: Walid Regragui

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