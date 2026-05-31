Dünya Kupası için vize alamadılar! Uçuşları ertelendi

17:1331/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
2026 Dünya Kupası'na Meksika, Kanada ve ABD ev sahipliği yapacak.
Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için organizasyonun ev sahiplerinden Meksika'ya bugün yapmayı planladığı uçuşun, bazı oyuncular ile yetkililerin vizelerinde yaşanan sorun dolayısıyla gerçekleşemediği bildirildi.

Açıklamada, "SAFA, takımın 11 Haziran'da Azteca Stadı'nda ev sahiplerinden Meksika ile yapacağı açılış maçından önce en kısa sürede Meksika'ya seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Takımın turnuva hazırlıklarının yolunda gitmesini sağlamaya kararlıyız. Milli takım, yola çıkana kadar Johannesburg'da antrenmanlarına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika, ev sahiplerinden Meksika ile 11 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika dışında Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

