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Dünya şampiyonu sporcudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karabağ teşekkürü

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonlukları bulunan Azerbaycan asıllı milli sporcu Khayal Abdullayev, Dağlık Karabağ'daki savaş sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayarak, "Allah Türk kardeşlerimizden razı olsun. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu, desteğini esirgemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi AA
Khayal Abdullayev, uluslararası alanda birçok başarıya imza attı.

Khayal Abdullayev, uluslararası alanda birçok başarıya imza attı.

Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Azerbaycan'da çocuk esirgeme kurumunda 7 yaşında karma dövüş sanatlarına başlayan Abdullayev (31), kick boks ve karma dövüş sanatları (MMA) kategorisinde birçok uluslararası turnuvaya katılarak 5 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim alan ve sahip olduğu spor salonunda sporcu da yetiştiren Abdullayev'in 8 Türkiye derecesi de bulunuyor.

Nisan ayında düzenlenecek dünya şampiyonluğu unvan maçında MMA'da İtalyan rakibiyle yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, Dağlık Karabağ'da zafer sürecinde sağlanan destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Khayal Abdullayev yaptığı açıklamada, şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Aynı kandanız, önemli olan ay-yıldızdır. Dünyada ay-yıldızı tanıtıyorum, ölene kadar tanıtmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Eylül ayında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayına ertelenen dünya şampiyonluğu unvan maçına hazırlandığını belirten Abdullayev, her şeyi vatan ve bayrak için yaptığını, yapmaya da devam edeceğini anlattı.

Abdullayev unvan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Abdullayev unvan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
AA

"Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu"

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı zafer kazandığını dile getiren milli sporcu Abdullayev, şunları kaydetti:

  • "Allah Türk kardeşlerimizden razı olsun. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu, desteğini esirgemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldular. Elhamdülillah kazandık, kardeşlerimiz sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onlar bize haklarını helal etsin."

"Aynı kanız, aynı canız"


Abdullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman birlikte olması gerektiğini vurgulayarak, "Aynı kanız, aynı canız. Bir ananın iki evladıyız. Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Karabağ zaferi bizimdir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali
Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan asker, daha sonra en büyük hayalinin işgal altındaki Hankendi'nde Karabağ-Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış aldı.İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o röportaj;Video: Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayaliBakan Çavuşoğlu'ndan Bakü'ye destek ziyareti: Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur

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