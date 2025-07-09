Duygusallığa yer yok

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci haftasında saha çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, günde iki antrenmanla hem oyun formasyonunu geliştirmek, hem de performans arttırmak için yoğun mesai harcıyor. İdmanlarda oyuncuların hırslı ve istekli olduğu gözlenirken, teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde kalarak isteklerini aktarıyor. Çalışma temposundan ve oyuncuların fizik kondisyon gelişiminin kendisini mutlu ettiğini belirten Tekke, kimsenin iyi niyetinden şüphe duymadığını söyledi.