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Duygusallığa yer yok

Duygusallığa yer yok

Ali Kemal Yazıcı
04:009/07/2025, mercredi
G: 9/07/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Fatih Tekke
Fatih Tekke

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, teknik direktör Tekke, oyuncuların iyi niyetinden şüphe duymadığını belirterek, “Ancak duygusallığa yer yok. Kalacakları ve gidecekleri bireysel performanslar belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci haftasında saha çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, günde iki antrenmanla hem oyun formasyonunu geliştirmek, hem de performans arttırmak için yoğun mesai harcıyor. İdmanlarda oyuncuların hırslı ve istekli olduğu gözlenirken, teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde kalarak isteklerini aktarıyor. Çalışma temposundan ve oyuncuların fizik kondisyon gelişiminin kendisini mutlu ettiğini belirten Tekke, kimsenin iyi niyetinden şüphe duymadığını söyledi.


YETERLİ DEĞİLSE AÇIKÇA İFADE EDERİM

İnsani duygularla performansı karıştırmamak gerektiğini belirten Fatih Tekke, "Bir oyuncuya direkt 'git' demem ama performansının yeterli olmadığını açıkça ifade ederim. Önemli olan potansiyel değil, performans. Trabzonspor’un faydasına olacak performanslar kalır, diğerleri gider. Bunları oyuncularımla da konuşuyorum. Futbol böyle bir oyun ve bu oyunda duygusallığa yer yok" ifadelerini kullandı.


#Trabzonspor
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