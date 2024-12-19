Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba'nın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.





TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.





Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 427 bin 500 lira para cezası kesen kurul, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası uyguladı.





PFDK, sarı-kırmızılı yönetici Metin Öztürk'e ise müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası kesti.





Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 570 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.





Öte yandan rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle RAMS Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.





Trabzonspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 168 bin lira para cezası kesildi.



















