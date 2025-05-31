Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Emily Maglio'yu transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Emily Maglio'yu transfer etti

14:2931/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Emily Maglio, daha önce Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint-Cloud ve Beşiktaş’ta forma giydi.
Emily Maglio, daha önce Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Levallois Paris Saint-Cloud ve Beşiktaş’ta forma giydi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu rotasyonunu Kanadalı oyuncu Emily Maglio transferiyle güçlendirdi.

Maglio’nun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio’yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily’nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, "Eczacıbaşı’na katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



#Emily Maglio
#Eczacıbaşı Dynavit
#Voleybol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları