Elazığspor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.10.2025 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı kararda, "Seza Çimento Elazığspor Kulübünün, 12.10.2025 tarihinde oynanan Seza Çimento Elazığspor-Karaman Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.