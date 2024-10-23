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Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark'tan Galatasaray'a övgü

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark'tan Galatasaray'a övgü

21:0323/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Oscar Hiljemark
Oscar Hiljemark

İsveç temsilcisi Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, Galatasaray yenilgisi sonrası konuştu. İyi iş çıkardıklarını belirten Hiljemark, "Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenilen İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, mağlup olmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediklerini söyledi.


İsveçli 32 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


"Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık."


"Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık."


"Galatasaray iki yarıda da aşağı yukarı aynı oyunu sergiledi. İkinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Devre arasında yaptığımız motivasyon konuşması daha kaliteli bir oyun sergilememizi sağladı."






#Elfsborg
#Oscar Hiljemark
#Galatasaray

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