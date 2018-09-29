SÜPER LİG

Emre Akbaba ameliyat olacak

Galatsaray Kulübü, Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın yarın ameliyat edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba dünkü maçta sakatlanarak yerini Fernando'ya bırakmıştı.

Emre Akbaba dünkü maçta sakatlanarak yerini Fernando'ya bırakmıştı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray Kulübü'nden Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kontrolleri yapılmıştır.
  • Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:
  • Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
  • Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
  • Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.
  • Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir.

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