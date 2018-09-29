Emre Akbaba ameliyat olacak

Galatasaray Kulübü'nden Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kontrolleri yapılmıştır.
- Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:
- Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
- Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
- Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.
- Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir.
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