SÜPER LİG

Emre Belözoğlu'ndan o iddialara tepki

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Emre Belözoglu bu sezon 16 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynadı.

Emre Belözoglu bu sezon 16 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynadı.

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

  • "Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."

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