Sivasaspor ayrılığı açıkladı: Galatasaray'a geliyor

Demir Grup Sivasspor, kontratı biten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile anlaştı

Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 gol atarken, 5 de asist kaydetti