Galatasaray'ın ilk transferi: 4 yıllık imza

Demir Grup Sivasspor, kontratı biten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile anlaştı

Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 gol atarken, 5 de asist kaydetti

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yeni takımları resmen açıklandı Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan, transferi merak edilen futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi. CBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam; Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a ve kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a gideceğini söyledi."Büyük takımlara gitmeleri gayet normal"Rıza Çalımbay, "Oyuncularımız başarılı oldukları zaman iyi takımlara, büyük takımlara gitmeleri gayet normal. Ben seviniyorum öyle şeyler olduğu zaman, çok da memnun oluyorum. Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidiyorlar. Biz mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar" dedi.Mert Hakan Yandaş10 numara ve 8 numara bölgesinde forma giyen 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 3 de asist kaydetti.Emre KılınçHer iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de görev yapabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon ligde takımına 8 gol 5 asistlik katkı sağladı.Fatih AksoyBonservisi Beşiktaş'ta olan ve kiralık olarak Sivasspor forması giyen Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti.



