Galatasaray'ın ilk transferi: 4 yıllık imza

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Demir Grup Sivasspor, kontratı biten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray ile anlaştı
Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 gol atarken, 5 de asist kaydetti
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