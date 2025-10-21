Yeni Şafak
Emrecan Uzunhan ilk lig golünü kaydetti

11:5421/10/2025, Salı
IHA
İstanbulspor’un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan, Bandırmaspor maçında kaydettiği gol ile kariyerindeki ilk lig golünü attı.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor, dün akşam Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakada karşı karşıya geldi. Tarafların sahadan 1’er puanla ayrıldığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Emrecan Uzunhan kaydetti. Emrecan, böylelikle kariyerinin lig aşamalarındaki ilk golüne imza attı.

İstanbulspor’un, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emrecan Uzunhan, bu sezon 5 maçta forma giydi.

