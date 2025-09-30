En iyisini yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında ellerinden geleni sahaya yansıtacaklarını söyledi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'yı anan Buruk, “Liverpool maçı öncesi özellikle anmamız gerek” dedi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, Liverpool'un iyi bir takım olduğuna değinerek, “Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Liverpool, benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncularının performansıyla ilgili de konuşan Buruk, “Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi çok iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile giriyoruz. Tabii ki ligde iyi oynamadığımız maçlar oldu. Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada da birinci sorumluluk tabii ki benim. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum ve inanıyorum. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor” diye konuştu.