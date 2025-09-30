Yeni Şafak
En iyisini yapacağız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 123 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 29 galibiyet, 63 yenilgi ve 31 beraberlik aldı. Galatasaray attığı 123 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi iddialı konuşurken, “Galatasaray gibi oynayacağız, Galatasaray gibi düşüneceğiz. En sert sınavlarımızdan biri olacak ama inanan bir oyuncu grubuna sahibim” sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında ellerinden geleni sahaya yansıtacaklarını söyledi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'yı anan Buruk, “Liverpool maçı öncesi özellikle anmamız gerek” dedi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, Liverpool'un iyi bir takım olduğuna değinerek, “Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Liverpool, benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncularının performansıyla ilgili de konuşan Buruk, “Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi çok iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile giriyoruz. Tabii ki ligde iyi oynamadığımız maçlar oldu. Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada da birinci sorumluluk tabii ki benim. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum ve inanıyorum. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor” diye konuştu.


İLK GÜNKÜ HEDEFİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ

Müsabakaya ilk 11 başlayacaklar kadar sonradan girecek oyuncuların da çok önemli olduğuna değinen Buruk, “Çok önemli oyunculara sahibiz. Sadece başlayacak 11 değil, bence maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Özellikle sonradan girecek oyuncuların dirençleri maçı çok yüksek tempoda götürmemiz için önemli bir etken olacak” dedi. Tur atlama hedeflerinin sürdüğünü vurgulayan Buruk, “Her takımın burada ilk amacı ilk 24'ün içinde olmak. Geçen senenin kazananı son maçta ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız da var. İlk günkü hedefimizle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


