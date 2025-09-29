Yeni Şafak
Galatasaray Liverpool maçına hazır

15:4829/09/2025, Pazartesi
DHA
Galatasaraylı futbolcular Liverpool maçı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı öncesinde Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın son provasını yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını noktaladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 8’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik üzerine çalıştı.


Galatasaray, Liverpool karşılaşmasının son idmanını tam kadro gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, dev mücadelede yarın saat 22.00’de RAMS Park’ta Liverpool’u konuk edecek.

