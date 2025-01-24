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Enis Bardhi Süper Lig ekibine imzayı attı

Enis Bardhi Süper Lig ekibine imzayı attı

12:5924/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
DHA
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Enis Bardhi
Enis Bardhi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Makedon orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bu hafta sonu ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek olan Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.


Daha önce İsviçre'nin Zürih takımında kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha Enis Bardhi'yi de resmen kadrosuna dahil etti.


Ege temsilcisi Kuzey Makedonyalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonundan beri bordo-mavililerde top koşturan Bardhi, bu sene 8 lig maçına çıktı.


Trabzonspor formasıyla 376 dakika Süper Lig'de görev yapan Bardhi 1 asist yaptı. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda ise toplam 70 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 18 kez fileleri sarstı.




#Bodrum FK
#Transfer
#Enis Bardhi

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