Spor Enis Bardhi Trabzonda
TRANSFER

Enis Bardhi Trabzon'da

Bordo-mavililerin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Makedon futbolcu Enis Bardhi, sözleşme imzalamak üzere Trabzon’a geldi.

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Haber Merkezi DHA
Enis Bardhi Trabzonda
Enis, havalimanında basın mensuplarına poz verdi.

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante’den transfer etmek istediği Enis Bardhi, sözleşme imzalamak için kente geldi.

Menajerleriyle birlikte Trabzon Havalimanı’na saat 14.00’te özel uçakla gelen Makedon oyuncu havalimanı çıkışında açıklama yaptı.

Bardhi, “Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yapılacak çok az işlem kaldı. Sonrasında hocalarım ve takım arkadaşlarımla buluşacağım. Şampiyon takımın parçası olmak çok büyük gurur. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak büyük bir motivasyon benim için” dedi.

Trabzonspor’un yeni transferi Bardhi, menajerleriyle birlikte kendisini bekleyen özel araca binerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.

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