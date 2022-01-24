Spor Enis Destan Trabzonda
TRANSFER

Enis Destan Trabzon'da

Bordo-mavili kulüp, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

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Haber Merkezi AA
Enis Destan Trabzonda
Genç oyuncu transferiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'la sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a gelen Enis Destan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini ifade eden 19 yaşındaki forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın, Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Enis Destan (@enisdestan)'in paylaştığı bir gönderi

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