Ertuğrul Doğan yeniden başkan

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda, seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi. Genel kurul üyelerine seslenen Ertuğrul Doğan, 19 aylık başkanlık döneminde çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp olduklarını söyledi. Doğan, “Kulübümüzün adına yakışmayacak, yaşanması muhtemel krizlerin önüne geçtik. Zaten sorumluluk alarak aday olma sebeplerimden biri de buydu. İlk gün borçsuz bir Trabzonspor sözü verdim ve bugün, bu sözün önemli bir kısmını hayata geçirdik. 2025 yılında ekonomik olarak sürdürülebilir ve yönetilebilir bir kulüp olacağız. Önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik olarak özgürlüğe kavuştuğu ve başarılara imza atacağı dönem olacak. İşler istediğimiz gibi gitmediği için mahcubuz. Şenol (Güneş) Hoca ile birlikte bu mahcubiyeti gidereceğiz. Trabzonspor'un ismine yakışır sonuçları birlikte alacağız” ifadelerini kullandı.





EMEKLER GASP EDİLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yüklenen ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslenen Doğan, “Trabzonspor’un yalnızca kendi iç sorunlarıyla değil, Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele etmesi gerektiği bir gerçektir. Bu bağlamda TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir soruna dönüşmüştür. Trabzonspor, bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir. Sayın Hacıosmanoğlu, MHK’nin mevcut yapısının bu futbolu adil ve düzgün bir şekilde yönetemediği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performanslarını tarafsızca değerlendirecek, şeffaf ve liyakata dayalı bir sistem kurulmalıdır. Mevcut MHK’yi görevden alarak, futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır” dedi.





ASLA SUSMAYACAĞIZ

“Adaletin olmadığı bir düzen ne emeğe saygı duyar ne de başarıya” diyen Doğan, “Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır. Trabzonspor olarak bu haksızlıkların karşısında asla susmayacağız. Hakkımızı her platformda savunmaya, adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü Trabzonspor yalnızca kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktadır” diye konuştu.





Yönetim kurulu listesi

Trabzonspor'da ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.











