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Erzincanlı minik badmintonculardan 3 madalya

Erzincanlı minik badmintonculardan 3 madalya

10:4730/04/2025, Çarşamba
IHA
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Derece yapan sporcular madalayalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalayalarını aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nun ev sahipliğinde 22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Erzincan’ın genç yetenekleri Ömer Atakan Korkut ve Kağan Mumcu 3 madalyanın sahibi oldu.

Toplam beş farklı branşta gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu şampiyonada, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin eşliğinde şampiyonaya katıldı. Sporcular, mücadele ettikleri beş branştan ikisinde finale yükselme başarısı gösterirken, bir branşta da üçüncülük elde ederek toplamda üç madalyanın sahibi oldu.


Tek Erkekler'de, 153 sporcu arasından sıyrılarak finale kadar yükselen Erzincanlı sporcu Ömer Atakan Korkut, final müsabakası sonunda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Korkut, Karışık Çiftler kategorisinde de Bursa bölgesinden partneri Miray Çakmakcı ile birlikte yarıştı ve bu kategoride de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı koleksiyonuna ekledi.


Çift Erkekler kategorisinde Kağan Mumcu, final oynama hakkı elde etti ve turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyayı elde etti.




#11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası
#Ömer Atakan Korkut
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