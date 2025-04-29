İşitme engelli millilerimizden Avrupa’da 1 gümüş 5 bronz madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonu oyuncuları Çekya’nın Brno şehrinde yapılan İşitme Engeliler Avrupa Badminton Şampiyonası’ndan bir gümüş beş bronz madalya ile döndü.
Türkiye Badminton Federasyonu oyuncuları, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Çekya’nın Brno şehrinde yapılan İşitme Engeliler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Çift erkeklerde Doğan ALTUN-Furkan BÜYÜKGÖZE finalde Fransız rakiplerine 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandılar.
Tek erkeklerde yarı finalde Mehmet Emin AKTAŞ İsviçreli rakibine 2-0, Furkan BÜYÜKGÖZE de Litvanyalı rakibine 2-1 yenilerek şampiyonaya veda ettiler ve bronz madalya kazandılar. Tek kadınlarda Hale Nur KÜÇÜKSEVGİLİ Avusturyalı rakibine yarı finalde yenilerek bronz madalya kazanan bir başka sporcu oldu. Çift kadınlarda Hale Nur KÜÇÜKSEVGİLİ-Gizemnur ULUDAĞ Litvanyalı çift ile yaptıkları yarı final maçını 2-0 kaybederek ülkemize dördüncü bronz madalyayı kazandırdı.
Karışık çiftlerde de Doğukan YILMAZ-Gizemnur ULUDAĞ yarı final maçını kaybederek bronz madalya kazanan millilerimiz arasında yer aldılar.